        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü kapsamından düzenlenen törende konuşuyor. Erdoğan, "Karabağ'daki 30 yıllık işgali bitiren muhteşem bir zafer kazandık" dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da cesur adımlar attığını ve bundan memnun olduklarını söyleyen Erdoğan, "Kalıcı barış için iyimseriz" ifadesini kullandı.

        Giriş: 08.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:59
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

        Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan Türk dünyasının tarihine altın harflerle yazılmıştır.

        İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan Ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü.

        Karabağ'ın her karışında refah ve özgürlük var. Bu barış ve güven iklimi güçlenerek devam edecek. Karabağ zaferi vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı, yeni bir dönemin kapısını araladı. Jeopolitik dengeleri de değiştirdi.

        Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz. İnşallah bu muhteşem zafer sayın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da yapıcı tavrıyla barış ikliminde gelişecektir.

        Karabağ tekrar bölgenin yıldızı olacak. Biz de Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğiz.

        Azerbaycan'ın desteğiyle KKTC'nin de Türk dünyası içindeki yerinin güçlenmesini diliyorum."

        Ayrıntılar geliyor...

