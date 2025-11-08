Habertürk
        Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın: 6 ölü | SON DAKİKA HABERİ

        Parfüm deposunda yangın faciası: 6 ölü!

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında facia yaşandı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yangında 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Facia ve bir yaralının olay yerinden kaçış anı da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:43
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

        PARFÜM İMALATI YAPILAN DEPODA YANGIN

        AA'daki habere göre Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        VALİ AKTAŞ: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.
        Facia anında, yaralının olay yerinden kaçışı da kameraya yansıdı.

        "YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş olay yerinde yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavisi Şehir Hastanesi'nde yanık ünitesinde devam ediyor. Yangın çok kısa sürede kontrol altına alındı.

        Cumhuriyet Savcılarımızın koordinesinde, emniyet ve AFAD yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Yangınla ilgili tüm tespitler yapıldıktan sonra açıklanacak. İş yerinin ruhsatı tabii ki var. Gerekli her türlü araştırma yapılacaktır" dedi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kocaeli Valiliği tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Dilovası ilçemizde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında bugün saat 09.05’te yangın meydana gelmiştir. Olay mahallinde AFAD, Emniyet, Sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları ve incelemeler devam etmektedir. Meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1 vatandaşımız da yaralanmıştır.”

