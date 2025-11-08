Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!

İstanbul'da olay, 2 Kasım'da saat 23.20 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (13), yan bakma sebebiyle A.M. (16) ile tartıştı.

DHA'daki habere göre tartışmayı ayırmak isteyen A.M.'nin dedesi Servet Macit (59), olay yerine geldi. Bu sırada Y.K. önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Servet Macit ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet Macit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, şüpheli Y.K.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti' (TCK 188), 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

"GİDERKEN ARKASINDAN 5 TANE SIKIYOR"

Mahalle sakini Celalettin Özçelik, "Herhalde torununu dövmüşler, o da dedesini arıyor. Geliyor buraya. Dedesi de 'yapmayın' diyor. Geri dönüp giderken arkasından 5 tane sıkıyor. Bir tane mermi de karşıdaki iş yerine isabet ediyor. İyi bir adamdı" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Y.K. ve A.M. arasında çıkan kavga ve silahla ateş edildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.