Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor

Birbirlerini severek evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Hanım ve Mustafa Öğmen çiftinin hayatı 2017 yılında demans (kişinin hafıza, konuşma, problem çözme ve diğer düşünme gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesi) hastalığı teşhisiyle değişti.

Zamanla hafıza, konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine, tanıştıkları köydeki kerpiç evde bakmaya başlayan Hanım Öğmen, hayat arkadaşının yanından ayrılmıyor.

İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Öğmen'e tek kızları da İstanbul'dan zaman zaman gelerek annesine yardım ediyor.

Hanım Öğmen, Selanik'ten göç ettikten sonra Develi'nin Zile Mahallesi'ne geldiklerini burada eşi ile tanıştıklarını ve ardından evlenerek mutlu bir hayat sürdüklerini söyledi.

Eşinin kendisine aşkla bağlı olduğunu anlatan Öğmen, mutlu bir evliliği 58 yıldır sürdürdüklerini belirtti.

Öğmen, eşinin 2017 yılında demans hastalığına yakalandığını ve o günden sonra zorlu bir dönem geçirdiklerini ifade etti.