Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor | Sağlık Haberleri

        Kendisini hatırlamayan, yatalak ve konuşamayan eşinin yanından ayrılmıyor

        Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Hanım Öğmen, 2017 yılında demans teşhisi konulan, zamanla hafızasını kaybeden ve geçirdiği felç sonrası yatalak kalan 58 yıllık eşine gözü gibi bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birbirlerini severek evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Hanım ve Mustafa Öğmen çiftinin hayatı 2017 yılında demans (kişinin hafıza, konuşma, problem çözme ve diğer düşünme gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesi) hastalığı teşhisiyle değişti.

        Zamanla hafıza, konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine, tanıştıkları köydeki kerpiç evde bakmaya başlayan Hanım Öğmen, hayat arkadaşının yanından ayrılmıyor.

        İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Öğmen'e tek kızları da İstanbul'dan zaman zaman gelerek annesine yardım ediyor.

        Hanım Öğmen, Selanik'ten göç ettikten sonra Develi'nin Zile Mahallesi'ne geldiklerini burada eşi ile tanıştıklarını ve ardından evlenerek mutlu bir hayat sürdüklerini söyledi.

        REKLAM

        Eşinin kendisine aşkla bağlı olduğunu anlatan Öğmen, mutlu bir evliliği 58 yıldır sürdürdüklerini belirtti.

        Öğmen, eşinin 2017 yılında demans hastalığına yakalandığını ve o günden sonra zorlu bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

        BİRÇOK YETİSİNİ ZAMANLA KAYBETTİ

        Unutma, denge kaybı, konuşma ve yürüme yetilerini zamanla kaybeden kocasının, geçirdiği felç sonrası yatalak hale geldiğini dile getiren Öğmen, "Kolunu, bacağını hiçbir tarafını kaldıramıyor. Yatalak oldu" dedi.

        Eşini kaldıramadığı için banyo gibi ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadığını anlatan Öğmen, eşine olan sevgisiyle bu zorlukları yendiğini kaydetti.

        Öğmen, eşini çok sevdiğini vurgulayarak "Allah korkusu, sevgi yani vicdanım. Sevmesem demek ki çekemezdim. Çok çektim. Onunla beraber ben de çalıştım. Yaşamı birlikte devam ettirdik. Allah'tan gelen bir şey. Eşimi çok severdim, o beni çok kıskanırdı. Şimdi bak dünyadan hiç haberi yok" ifadelerini kullandı.

        Kızları Dilek Mutlu ise babasının son yıllarda unutkanlığının arttığını belirterek "Abdest alıyordu, 5 dakika sonra tekrar alıyordu. Camiye gidiyordu orada uyuyordu. Bulamıyorduk kendisini. Sonra bütün köyü arıyorduk. Şimdi ne konuşabiliyor ne hareket edebiliyor. İnsanın babasını böyle görmesi çok kötü bir şey. Konuşmadığı için sesini unutuyorsun. Tabii ki atamız, babamız bakacağız, sahip çıkacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!