Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor

        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği ve bugün Türk–Yunan dostluğunun simgelerinden biri olarak anılan Selanik Atatürk Evi, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi ile tarihî miras Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87’nci yıl dönümünde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

        Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının hâlâ gölgesini düşürdüğü bu ev, artık yenilenen yüzüyle hem tarihimize hem ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak.

        ATATÜRK EVİ KÜLTÜREL DİPLOMASİ MERKEZİ OLACAK

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’teki Atatürk Evi’ne taşınan eserlerin görüntülerinin yer aldığı bir video ile sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yapının bir Türk Evi konseptiyle artık sadece müze değil, milletin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezine dönüşeceğini söyledi.

        REKLAM

        Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

        “Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk–Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz.

        @Tika_Turkiye iş birliğinde yürütülen proje ile 315 metrekarelik üç katlı yapıyı 1953’teki özgün hâline kavuşturduk. 1.000’in üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık.

        Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız.”

        REKLAM

        TARİHİ EV 1953'TEKİ ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTU

        TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde yeniden tefriş edildi.

        İç ve dış mekânda tüm ahşap imalatlar birebir yenilenerek elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam özgün hâline getirildi.

        Bahçedeki duvar ve zemin taş kaplamaları da elden geçirilerek yapıya tarihî dokusuna uygun görünüm kazandırıldı.

        1000'DEN FAZLA ESER YENİDEN SELANİK'TE

        Restorasyon sürecinin en önemli aşaması olan eserlerin yenilenmesi ve taşınması çalışmaları da tamamlandı.

        Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda titizlikle onarıldı.

        REKLAM

        Toplamda 14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1.005 kitap, 14 Ekim 2025’te diplomatik kargo yoluyla Selanik’e gönderildi.

        Atatürk Evi, yenilenen sergileme düzeniyle ziyaretçilere artık bir “Türk Evi” atmosferi sunacak.

        Üç katlı yapının bodrumu “Evin Tarihçesi”, orta katı “Etnografik Sergi”, üst katı ise “Atatürk’ün Selanik Yılları” temasıyla kurgulandı.

        Müzede yer alacak obje ve belgeler arasında 1.878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi’nin terekesi, Afet İnan’ın kroki çizimleri, Selanik Askeri Rüştiyesi’nin fotoğrafları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın Atatürk Evi tablosu bulunuyor.

        9 KASIM'DA AÇILACAK

        Atatürk’ün doğduğu ev, yeniden düzenlenen teşhir alanlarıyla hem Türkiye’nin tarihine hem de dünya mirasına katkı sağlayacak.

        Selanik Atatürk Evi, 9 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı törenle ziyarete açılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selanik Atatürk Evi
        #selanik
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #mustafa kemal atatürk
        #Atatürk evi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler