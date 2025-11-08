Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede, tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız talep edilmesine itiraz eden kişi, görevli personel tarafından darp edildiğini öne sürdü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

        "FİZİKİ SALDIRI İDDİASI"

        İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

        REKLAM

        "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir.

        Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?