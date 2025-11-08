Habertürk
        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 6'ncı günde sürdü

        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları 6'ncı günde sürdü

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde altıncı güne giren aramalarda 5 yaşındaki Osman ile annesi Huriye'den hâlâ iz yok! Arama-kurtarma ekipleri Köseali çevresi ve İlişi Çayı'nı umutla tararken gözler gelecek iyi haberde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:18
        Umudun 6'ıncı günü
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 6 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor. Anne ve oğlunun son görüldüğü Köseali köyü çevresi ile İlişi Çayı'nda yapılan aramalardan da bir sonuç çıkmadı.

        AA'nın haberine göre Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı. Huriye Helvacı ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı sonrası AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        ÇAYDA ÇUBUKLARLA ARAMA

        Komandoların da yer aldığı arama çalışmaları, bugün de devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, özellikle Huriye Helvacı'nın oğluyla birlikte son görüldüğü nokta Köseali köyü çevresinde arama yaptı. Ayrıca Köseali ile Deliktaş köyleri arasındaki İlişi Çayı'nda da arama yapıldı. Su seviyesinin diz altında olduğu çayda boydan boya çubuklarla yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı.

        BAZI YAKINLARININ İFADESİ ALINDI

        Öte yandan arama çalışmalarına Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, JASAT Timi ile Teknik İstihbarat Ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi de arama ama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı. Soruşturma kapsamında otostop çeken Huriye Helvacı ve oğlunu aracına alan sürücü dahil bazı yakınlarının ifadelerine başvuruldu.

        Öte yandan Huriye Helvacı’nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı konuştu.

        İHA'nın haberine göre annesinin ve kardeşinin kaybolduğunu, yurtta olduğu için haberlerden öğrendiğini ifade eden Meryem Nur Helvacı, eğer kendisini duyuyorsalar, annesi ile kardeşinin eve dönmesini istedi. İyi bir haber almak istediğini kaydeden Meryem Nur Helvacı, "Ben Huriye Helvacı’nın kızıyım. Buradan sesleniyorum, eğer duyan, gören birisi var ise bize ya da herhangi birine haber versin. Eğer annem şu an beni izliyorsa birine ulaşsın, iyi mi, kötü mü, nerede, herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz" dedi.

        "KAYBOLDUĞU HABERİNİ İNTERNET SAYFALARINDA ÇIKAN HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

        "En son iki hafta önce okuldan eve gelmiştim" ifadelerine yer veren Meryem Nur Helvacı, "Ben yurtta yatılı kalıyorum. Yurttayken annemle en son telefonla Cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrencince ben de çok üzüldüm, şok atlattım. Sınavlarım bitince eve geldim" diye konuştu.

        "ŞU ANDA YANLARIMDA OLMALARINI İSTİYORUM"

        Annesine çağrıda bulunan Meryem Nur Helvacı, "Eğer annem beni duyuyorsa ulaşsın, herhangi birine haber versin. Gören duyan bilen biri varsa, bir şekilde bize ulaşsın. En ufak haber bizim için güzel olur. En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

        "BANA BİR ŞEY DEMEDEN ÇIKTIN, GİTTİN"

        Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra ise kızı ve torununun dönmesini istediğini belirterek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana bir şey demeden çıktın, gittin. Neredesin, kime sığınıyorsun, ormanda mısın, ben şaşırıyorum. Çık da gel. Kardeşin burada" ifadelerini kullandı.

        "KENDİ İSTEĞİYLE BİLE GİTTİYSE BİZDEN ÇEKİNMESİN"

        Huriye Helvacı’nın ablası Ayşe Çalık da kardeşinin ve yeğeninin bir anca bulunması ya da evlerine dönmesini istediğini kaydederek, "Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin. Arasın, haber versin. Ben kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Son dönemde agresifliği, ilaçlarını kullanmaması derken, günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. Herkes onu arıyor. En azından bir telefonla arasın, sesini duyalım. En azından ‘ben sizi istemiyorum’ desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan daha ne kadar yaşar" dedi.

