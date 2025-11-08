Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin 5'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere bulunduğu Bakü’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Pakistan’daki terör saldırılarını ve Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu, bu çerçevede taraflar arasında ev sahipliğimizde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrar için netice vermesini arzu ettiğini ve sürece katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı." ŞERİF'TEN BAKÜ'DE AÇIKLAMALAR Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunu belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu. REKLAM Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​​​​​​​'ı selamlayarak başlayan Şerif, "Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada bulunuyor." dedi. Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin resmi geçitte, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanında yürüdüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirterek, bunun "gün geçtikçe güçlenen ebedi dostluğun bir sembolü" olduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunun altını çizen Şerif, "Dünya, Azerbaycan'ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin, atalarının toprakları olan Karabağ'ı kurtarışını hayranlıkla izledi." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatan Şerif, bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye'nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiği vurgusu Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydeden Şerif, hiç kimsenin egemenliklerine meydan okumasına ve toprak bütünlüklerini baltalamaya çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi. REKLAM Şerif, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlığınızı da gösteriyor. Bu bölgenin, Azerbaycan'da, Karabağ'da yaşayanların esenlik ve refahı için kendinizi adadığınızı gösteriyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Şuşa kentinde yeniden inşa sürecinin başladığına dikkati çeken Şerif, hürriyetine kavuşmuş bütün toprakların yeniden inşasının çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bulunması vesilesiyle kendisine olan hayranlığını dile getirmek istediğini belirterek, Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiğinin altını çizdi.