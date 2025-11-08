"ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız." dedi.

Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Maduro, yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro, şunları söyledi:

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada Tanrı'nın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.