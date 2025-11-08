Habertürk
        Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin golünü Paul Onuachu kaydederken; konuk takımın golü ise Ianis Hagi'den geldi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:10
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydederken; konuk takım bu gole 73'te Ianis Hagi ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 15 puana ulaşt.

        Ligin 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

