Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin golünü Paul Onuachu kaydederken; konuk takımın golü ise Ianis Hagi'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 15. dakikada Paul Onuachu kaydederken; konuk takım bu gole 73'te Ianis Hagi ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 15 puana ulaşt.
Ligin 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.