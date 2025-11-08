Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu!

        Burdur'da, sabah saatlerinde, 88 yaşındaki Şerife Boz ile eşi 94 yaşındaki Durmuş Boz'a ait evde, elektrik sobasından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.11.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk belirleme: Elektrik sobası! Yaşlı çiftin trajik sonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur'da acı olay, Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde, saat: 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Şerife Boz (88) ile Durmuş Boz (94) çiftine ait evde, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        YAŞLI ÇİFT EVDE MAHSUR KALDI

        AA ve İHA'daki habere göre yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından evde, çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burdur
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!