Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz'da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hastanede tedavi altına alınan Namal ile oğlu Nefes ve kızı Elem Su'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Özgü Namal hastane çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Çocuklar ve ben iyim bir sıkıntımız yok çok şükür" açıklaması yaptı.