        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde sondaj çalışması sırasında 30 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın makineye kaptırdığı sağ kolu, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Yaralanan Yaşar hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri kolu arama çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:24
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Aksaray'da olay, Eskil ilçesine bağlı Sıcak Yaylası’nda meydana geldi. Zülfikar Sırmalı’ya ait tarlada yürütülen sondaj çalışması sırasında İbrahim Yaşar (30), sağ kolunu makineye kaptırdı.

        KOPAN KOL KUYUYA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre Yaşar’ın kopan kolu, sondaj kuyusuna düştü. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar’a ilk müdahalesini mesai arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Yaşar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        KOLU BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        AFAD ekipleri, 120 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen kolu arama çalışmalarını sürdürüyor.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
