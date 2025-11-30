Habertürk
        Şırnak haberleri: Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!

        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede pizza yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü

        Giriş: 30.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:23
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafede pizza yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtilen Mehmet Emin İğdi (45) hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre Cizre’de bir kafede dün akşam saatlerinde pizza yiyen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bu kişiler, kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

        Mehmet Emin İğdi’nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. İğdi’nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

