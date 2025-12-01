ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşında barış anlaşmasına varma şansımız yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın bitmesi için süren barış görüşmelerinin iyi gittiğini belirterek, bir anlaşmaya varma şanslarının yüksek olduğuna inandığını söyledi.

Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün Florida eyaletinde yapılan barış planı görüşmelerinin iyi geçtiğini belirten Trump, "Ukrayna'nın bazı zorlu küçük sorunları var. Bizim de zorlu sorunlarımız var ama bence Rusya bu (savaşın) bitmesini ister." şeklinde konuştu.

Trump, Ukrayna savaşında geçen ay 27 bin kişinin öldüğünü ve bu ölümleri durdurmaya çalıştıklarını kaydederek, barış planı konusunda, "Bir anlaşmaya varma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

REKLAM

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya gideceğini bildiren Trump, barış anlaşması için Rusya'ya bir süre verip vermeyeceği sorusu üzerine ise "Savaş bitene kadar son tarihim var ve umarım savaş biter." ifadesini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti. ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı. "VENEZUELA'YI PEK DOST BİR ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ" Trump, Venezuela hava sahasının neden kapatıldığına ilişkin sorulara da "Venezuela'yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar." yanıtını verdi. "Venezuela'nın hava sahasının kapatılmasının yakında bir hava saldırısı olacağı anlamına mı geldiği" sorusu üzerine Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın." dedi. REKLAM Trump, New York Times'ın ilk kez verdiği, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı haberlerini de doğruladı ancak bu konuda detay vermeyeceğini ve hiç bir yorum yapmayacağını söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği tartışmaları üzerine de Trump, bu konuda bilgisi olmadığını savundu.