Rampada facia! Kamyonet hareket etti, minik Sarp'a çarptı!

Zonguldak'ta şoförünün park edip su dağıtımına gittiği kamyonet, hareket ederek anaokulu öğrencisi Sarp Eymen Darıcı’ya (4) çarptı.

DHA'nın haberine göre Darıcı hayatını kaybederken, kamyonet şoförü Ömer S. (21) gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park ederek, okula su bırakmak için gitti.

Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı’ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.