Boşanma aşamasında... Dehşetin tanığı çocuk oldu!
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Ayşenur B.'yi, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı gözaltına alınırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Yozgat'ta olay, önceki gün öğle saatlerinde, Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin (25) babasının evine gitti.
BALKONDAN EVİN İÇİNE GİRDİ
DHA'daki habere göre evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı.
BOĞAZINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.
GENÇ KADININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA
Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.