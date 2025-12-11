Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında... Dehşetin tanığı çocuk oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında... Dehşetin tanığı çocuk oldu!

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Ayşenur B.'yi, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı gözaltına alınırken, kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:54
        Boşanma aşamasında... Dehşetin tanığı çocuk oldu!
        Yozgat'ta olay, önceki gün öğle saatlerinde, Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin (25) babasının evine gitti.

        BALKONDAN EVİN İÇİNE GİRDİ

        DHA'daki habere göre evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı.

        BOĞAZINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

        Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

        GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA

        Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Yozgat
        #Son dakika haberler
