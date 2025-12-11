Brann - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Brann - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 6. maçında Norveç ekibi Brann'a konuk oluyor. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, aynı puandaki rakibini mağlup ederek ilk 8 şansını sürdürmek istiyor.
SAAT: 23.00
STAT: Brann Stadı
HAKEM: Willy Delajod
YAYIN: TRT 1
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.
Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.
Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Brann karşısındaki Fenerbahçe'de 4 eksik isim bulunuyor.
Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı.