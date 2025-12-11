Habertürk
        Brann - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

Brann - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Brann - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Brann - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 6. maçında Norveç ekibi Brann'a konuk oluyor. Oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, aynı puandaki rakibini mağlup ederek ilk 8 şansını sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:50
        İlk 11'ler belli oldu!
        SAAT: 23.00

        STAT: Brann Stadı

        HAKEM: Willy Delajod

        YAYIN: TRT 1

        Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşılaşıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada bulunuyor.

        Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

        Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.

        5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Brann karşısındaki Fenerbahçe'de 4 eksik isim bulunuyor.

        Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı.

