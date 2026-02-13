Canlı
        Son dakika: Sıcak gelişme! Rüşvetçi doktorların ifadesi ortaya çıktı... Biri suçlamaları kabul etti, diğeri reddetti!

        Sıcak gelişme! Rüşvetçi doktorların ifadesi ortaya çıktı... Biri suçlamaları kabul etti, diğeri reddetti!

        İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan ameliyat için rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan iki doktorun ifadeleri ortaya çıktı. İki doktor da birbirinden farklı savunma yaptı. Bir doktor iddiaları "Pişmanım. Hastalarla muhabbetim etik ve ahlaki değildi. Parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim" diyerek kabul etti. Diğer doktor ise, "Günde 50-60 hasta bakıyorum, bu kadar hasta yoğunluğunun olduğu durumda kiminle ne konuştuğumu hatırlamıyorum" diyerek suçlamaları reddetti

        Giriş: 13.02.2026 - 16:27 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:28
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan ameliyat için rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan iki doktorun ifadeleri ortaya çıktı. İki doktor da birbirinden farklı savunma yaptı.

        Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Üroloji bölümü uzman doktorları G.Ö. ve C.G.’nin hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiklerine dair şikayetler yapıldı.

        DOKTORLARA RÜŞVET TUTUKLAMASI

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “rüşvet” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla aylarca teknik takip yapıldı, doktorların hastaları muayene ettiği odada hastalardan para alıp çekmecesine attığı anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan iki doktor Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. İfadelerinin ardından ise “rüşvet” suçundan tutuklandı.

        "ETİK VE AHLAKİ DEĞİLDİ"

        İki doktorun adliyede verdiği ifadeler birbiri ile çelişti. Uzman doktor C.G. pişman olduğunu söyleyerek, “Gözaltındayken bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlaki olmadığını fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme de mahcup oldum” dedi.

        "KİMİNLE NE KONUŞTUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

        Diğer doktor G.Ö. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Günde 50-60 hasta bakıyorum, bu kadar hasta yoğunluğunun olduğu bir durumda kiminle ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Hastane bünyesinde bulunan araç-gereçlerle hastalarımı ameliyat ederim” diye konuştu.

        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?

        İzmir'de "yağmur bombası" tartışması yeniden gündemde.

