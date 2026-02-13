İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan ameliyat için rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan iki doktorun ifadeleri ortaya çıktı. İki doktor da birbirinden farklı savunma yaptı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Üroloji bölümü uzman doktorları G.Ö. ve C.G.’nin hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettiklerine dair şikayetler yapıldı.

DOKTORLARA RÜŞVET TUTUKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “rüşvet” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla aylarca teknik takip yapıldı, doktorların hastaları muayene ettiği odada hastalardan para alıp çekmecesine attığı anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan iki doktor Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. İfadelerinin ardından ise “rüşvet” suçundan tutuklandı.

"ETİK VE AHLAKİ DEĞİLDİ"

İki doktorun adliyede verdiği ifadeler birbiri ile çelişti. Uzman doktor C.G. pişman olduğunu söyleyerek, “Gözaltındayken bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlaki olmadığını fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme de mahcup oldum” dedi.