        İran: Top ABD'nin sahasında

        İran: Top ABD’nin sahasında

        İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ülkesi ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin "Top ABD'nin sahasında." değerlendirmesinde bulundu.

        Giriş: 15.02.2026 - 16:48 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:48
        İran: Top ABD'nin sahasında
        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, BBC’ye açıklamalarda bulunan Revançi, "Top ABD’nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Revançi, İran’ın nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer programa odaklanacağını belirterek, İran’ın füze programının müzakerelere konu olmasının İsrail’in talebi olduğunu söyledi.

        Revançi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının artırılmasıyla ilgili şüphelerini dile getirerek, olası bir savaşın “yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini” belirtti.​​​​​​​

        "Top ABD’nin sahasında." ifadesini kullanan Revançi, Amerikalıların yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olması halinde İran’ın ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için uzlaşmaları değerlendirmeye hazır olduğunu BBC’ye söyledi.

