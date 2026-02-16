Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gece boyunca yanınızda: Cep telefonuyla uyumak sağlığınızı nasıl etkiliyor?

        Gece boyunca yanınızda: Cep telefonuyla uyumak sağlığınızı nasıl etkiliyor?

        Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırıyor, ancak gece saatlerinde sağlığınızdan çalıyor olabilir. Uyku uzmanları, başucunda tutulan telefonların hem uyku düzenini hem de stres seviyesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 08:30 Güncelleme: 16.02.2026 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyku kalitesini sabote eden alışkanlık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gece boyunca yanınızdan ayırmadığınız cep telefonu, sandığınız kadar masum olmayabilir. Uzmanlar, özellikle yatmadan önce ekran kullanımının uykusuzluk riskini artırdığına dikkat çekiyor.

        Gece yemek yeme alışkanlığının altında ne var?
        Gece yemek yeme alışkanlığının altında ne var?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?

        TELEFON KULLANIMI VE UYKU DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Günümüzde akıllı telefonlar hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak özellikle yatmadan önce telefonla vakit geçirmek, uyku düzenini ciddi biçimde olumsuz etkileyebilir. Bunun en önemli nedenleri arasında ekrandan yayılan mavi ışığın melatonin üretimini baskılaması ve zihinsel uyarılmanın artması yer alır. Gece saatlerinde süren ekran kullanımı, biyolojik ritmi bozarak hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uyku kalitesini düşürür.

        REKLAM

        MAVİ IŞIK VE MELATONİN ÜRETİMİ

        Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, beynin “uyku hormonu” olarak bilinen melatonini üretmesini engelleyebilir. Melatonin seviyesinin azalması ise uykuya geçiş süresini uzatır ve sirkadiyen ritmin dengesini bozar. Özellikle akşam saatlerinde yoğun ekran maruziyeti şu sonuçlara yol açabilir:

        - Uykuya dalmanın gecikmesi

        - Gece boyunca sık uyanmalar

        - Derin uyku evrelerinin kısalması

        - Sabah yorgun ve halsiz uyanma

        Bu durum uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel performansın düşmesine neden olabilir.

        UYKUYA DALMA SÜRESİ VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

        Telefon kullanımı yalnızca mavi ışık nedeniyle değil, aynı zamanda zihinsel uyarımı artırdığı için de uyku düzenini bozar. Sosyal medya, mesajlaşma, video izleme veya oyun oynama gibi aktiviteler beyni aktif tutar. Bu da gevşemeyi zorlaştırarak uykuya geçişi geciktirir.

        Bunun sonucunda:

        - Planlanan uyku saatleri ertelenir.

        - Toplam uyku süresi azalır.

        - Dinlendirici ve kesintisiz uyku sağlanamaz.

        - Uzun vadede uykusuzluk (insomnia) riski artabilir.

        Daha sağlıklı bir uyku için yatmadan en az 1–2 saat önce ekran kullanımını bırakmak ve gerekiyorsa mavi ışık filtresi kullanmak faydalı olabilir.

        REKLAM

        SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLER

        Aşırı telefon kullanımı yalnızca uyku düzenini değil, genel sağlığı da etkileyebilir. Özellikle elektromanyetik dalgalara maruziyet ve artan zihinsel yük dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.

        ELEKTROMANYETİK DALGALARIN ETKİSİ

        Telefonlar çalışırken elektromanyetik dalgalar yayar. Uzun süreli ve yoğun maruziyetin hücresel stres oluşturabileceği ve beyin aktivitelerinde değişimlere yol açabileceği düşünülmektedir. Ayrıca telefonun sürekli vücuda yakın taşınması ve gece boyunca başucunda bulundurulması, uyku düzenini dolaylı olarak etkileyebilir.

        Bu riskleri azaltmak için:

        - Telefonu vücuda temas ettirmemek,

        - Kulaklık veya hoparlör modunu tercih etmek,

        - Gece telefonu yataktan uzak bir noktaya koymak önerilir.

        REKLAM

        MENTAL YORGUNLUK VE STRES ARTIŞI

        Sürekli bildirim almak ve dijital içeriklere maruz kalmak, zihinsel yorgunluğu artırabilir. Sosyal medyada geçirilen uzun süreler, dikkat dağınıklığına ve stres düzeyinde artışa yol açabilir. Ayrıca sürekli çevrim içi olma hali, kaygı düzeyini yükseltebilir ve sosyal izolasyonu tetikleyebilir. Bu durum, uyku kalitesinin daha da düşmesine neden olur.

        TEKNOLOJİ DETOKSU: UYKU ÖNCESİ EKRAN SÜRESİNİ SINIRLANDIRMA

        Uyku öncesinde ekran kullanımını azaltmak, biyolojik saatin dengelenmesine yardımcı olur. Bunun için:

        - Uyumadan 1–2 saat önce telefon kullanımını bırakın.

        - Gerekirse mavi ışık filtresi kullanın.

        - Bildirimleri kapatarak zihinsel uyarımı azaltın.

        - Gece saatlerinde ekran süresini bilinçli şekilde sınırlandırın.

        Bu alışkanlıklar beynin uykuya hazırlanmasını kolaylaştırır.

        ALTERNATİF GECE RUTİNLERİ: KİTAP VE MEDİTASYON

        Telefon yerine rahatlatıcı aktiviteler tercih etmek uyku kalitesini artırır. Örneğin:

        - Basılı bir kitap okumak,

        - Meditasyon veya nefes egzersizi yapmak,

        - Günlük tutarak zihni boşaltmak

        Bu tür alışkanlıklar hem bedeni hem de zihni gevşeterek daha hızlı ve kaliteli bir uykuya geçiş sağlar.

        REKLAM

        TELEFONU UZAK BİR NOKTADA ŞARJ ETME ALIŞKANLIĞI

        Telefonun başucunda bulunması, gece boyunca kontrol etme isteğini artırabilir. Bildirim sesleri ve ekran ışığı uyku bölünmelerine neden olabilir. Bu nedenle:

        - Telefonu odanın uzak bir köşesinde şarj edin.

        - “Rahatsız etmeyin” modunu kullanın.

        - Mümkünse telefonu yatak odasının dışında bırakın.

        Bu yöntem, kesintisiz uyumanıza ve sabah daha dinç uyanmanıza yardımcı olur.

        TEKNOLOJİ KULLANIMININ PSİKOLOJİK BOYUTU

        Telefon bağımlılığı yalnızca fiziksel değil, psikolojik sonuçlar da doğurur. Sürekli bağlantıda kalma ihtiyacı kaygıyı artırabilir. Sosyal medya kullanımının fazlalığı, yetersizlik hissi ve tükenmişlik duygusuna yol açabilir. Bildirimler ve dijital uyaranlar beynin dinlenmesini engelleyerek uyku düzenini daha da bozar.

        EKRAN SÜRESİNİ AZALTMANIN FAYDALARI

        Telefon kullanımını sınırlandırmak, uyku kalitesini artırmanın yanı sıra yaşam kalitesini de yükseltir. Daha az ekran süresi:

        REKLAM

        - Melatonin üretiminin dengelenmesini sağlar,

        - Daha hızlı uykuya geçişe yardımcı olur,

        - Zihinsel yorgunluğu azaltır,

        - Odaklanma becerisini geliştirir,

        - Sosyal ilişkileri güçlendirir.

        Sonuç olarak, yatmadan önce telefon kullanımını azaltmak hem uyku sağlığı hem de genel yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Küçük alışkanlık değişiklikleri, uzun vadede büyük faydalar sağlayabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmaniye'de Süleyman mührü ve Tevrat içeren tarihi yazıt ele geçirildi

        OSMANİYE'de 12'nci yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü bulunan ve Tevrat içeren yaklaşık 4 metre uzunluğunda rulo şeklinde yazıt ele geçirildi. Tarihi eseri 1 milyon dolara satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"