        Haberler Magazin Beren Saat, yeni kariyerine adım attı - Magazin haberleri

        Beren Saat, yeni kariyerine adım attı

        Beren Saat, ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu yayınlayarak yeni kariyerine adım attı. Kenan Doğulu, eşinin müzik çalışmalarını yurt dışına taşımak için şirket kurdu. Saat'in performansı, X'te çok konuşulan konular arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:34
        Üç yıldır oyunculuktan uzak olan Beren Saat, müzik kariyerine 'Beren' ismiyle adım atarak ilk şarkısı 'CapitaliZoo'yu yayınladı. Şarkı, yıllardır eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk çalışması oldu.

        İngilizce şarkının sözleri Beren Saat’e ait. Eserin prodüktörlüğüyle aranjesini eşi Kenan Doğulu üstlendi. Miksler ise Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

        Kenan Doğulu, Beren Saat'in müzik çalışmalarının yurt dışına taşımak için Dola Music adlı yapım şirketini kurdu.
        Ödüllü yönetmen Ecem Lawton'ın yönettiği klip Los Angeles’ta çekilirken stilistliğini Super Bowl şovlarının stilisti Joey Thao üstlendi. Şarkının son hali ise dünyaca ünlü ses teknisyeni Dave Collins'ın elinden geçti.

        Beren Saat ile Kenan Doğulu, 2014 yılında evlenmişti.
        Şarkı, bireyin kimliğini, içgüdülerini, toplumsal beklentilerle ve kapitalist düzenle şekillenen dünyada özünü yeniden sahiplenme cesaretine dair kişisel ve güçlü bir anlatı kuruyor.

        Beren Saat, şarkısını; "CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür, kendimizle barışık doğuyoruz. Sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım" ifadeleriyle anlattı.

        Ünlü oyuncunun performansı, sosyal medya platformu X'te çok konuşulan konular arasında yer aldı

        Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın

        Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

