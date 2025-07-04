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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu, Spotify hakkında inceleme başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu, Spotify hakkında inceleme başlattı

        Rekabet Kurumu dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 19:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:35
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        Spotify hakkında inceleme başlatıldı
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        Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılacağı incelemede Spotify’ın Türkiye’de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak. Bu kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılar ile içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikâyetler de mercek altına alınacak.

        TELİF ÜCRETLERİ DETAYLI İNCELENECEK

        Ayrıca Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

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        #rekabet kurumu
        #Spotify
        #haberler
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