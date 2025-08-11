Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık

        ABD Başkanı Trump'ın Rus lider Putin ile öncelikli olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Cuma günü bir araya gelmesi planlanırken, ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu konuya ilişin konuştu. Vance, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:30
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        ki savaşa son vermek için sürdürdüğünü söylediği çabaların parçası olarak, önümüzdeki Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin bir araya gelmesinde önce Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile savaşında Ukrayna'ya finansman sağlamayı sonlandırmayı ve bölgede barış istediklerini söyledi.

        Vance, Fox News'te katıldığı programda Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        ABD halkının da vergilerinin bu savaşa gitmesinden bıktığını ve Avrupa ülkelerinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Vance, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyarette de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

        Vance, "Avrupalılara söylediğimiz şey basitti: Her şeyden önce bu savaş sizin ensenizde, sizin arka kapınızda. Sizin bir adım öne çıkıp daha büyük adımlar atmanız lazım. Bu çatışmayı bu kadar önemsiyorsanız bu savaşı daha doğrudan fonlamaya istekli olmalısınız." dedi.

