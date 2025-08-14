Habertürk
        Beşiktaş - St. Patrick's maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş maçı HT SPOR CANLI İZLE

        Beşiktaş - St. Patrick's MAÇI CANLI YAYIN

        Beşiktaş'ın Avrupa serüveni heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler de Beşiktaş'a play-off turunu getirecek. Karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor Youtube ekranlarından şifresiz olarak naklen yayımlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:47 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:57
        Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu!
        SAAT: 21.00

        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Antonio Nobre

        YAYIN: HT SPOR

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham

        ST. PATRICK'S: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor.

        Mücadele HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayımlanıyor.

        İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

        BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

        İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

        Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

        Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

        ABRAHAM, İLK MAÇTA "HAT TRİCK" YAPTI

        Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

        Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.

        Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

        BEŞİKTAŞ TAM KADRO

        Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

        BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

        Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

        Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

