Beşiktaş - St. Patrick's MAÇI CANLI YAYIN Beşiktaş'ın Avrupa serüveni heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler de Beşiktaş'a play-off turunu getirecek. Karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor Youtube ekranlarından şifresiz olarak naklen yayımlanıyor.

