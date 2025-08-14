Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur

Habertürk
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın gerçekleştirilecek görüşmeye dair tahminde bulunmanın hata olacağını ifade etti.

        Giriş: 14.08.2025 - 18:20 Güncelleme: 14.08.2025 - 18:20
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Alaska'da yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuların ele alınacağını bildirdi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın akşam Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde yapacakları zirvede Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili konuların değerlendirileceğini belirtti. Peskov, zirve sonucunda tarafların herhangi bir belge imzalamasının beklenmediğini vurgulayarak, zirvenin sonuçlarını tahmin etmenin hata olacağını söyledi.

        Putin-Trump zirvesine yönelik hazırlıkların kısa sürede tamamlandığını vurgulayan Peskov, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya yaptığı son ziyaretin verimli geçtiğini ve ziyaret sırasında verilen sinyallerin zirve hazırlıklarının başlamasını mümkün kıldığını ifade etti.

        Peskov, Trump'ın en zor sorunları çözmede eşi benzeri görülmemiş derecede sıra dışı bir yaklaşım sergilediğini ve bu eylemlerin Moskova ile Putin tarafından takdir topladığını aktararak, "Trump, Ukrayna ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yardımcı olmaya gerçekten ilgi duyuyor" dedi.

        Fotoğraf: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

