Son dakika: Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı tarihi görüşme öncesinde kritik açıklamalarda bulundu.

"Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum. Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol aldı" diyen Trump, "Ukrayna lideri Zelenskiy'i ikinci bir görüşme için arayacağım. Eğer Putin'le görüşmem kötü geçerse kimseyi aramayacağım. İyi geçerse Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayacağım" ifadesini kullandı.

Trump, Putin'le bir kez daha görüşmeleri durumunda 3 ayrı lokasyonun öne çıktığını bildirirken, "Ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı, hemen bir ateşkes anlaşmasına ulaşıp ulaşmayacaklarını da bilmediğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Topraklar ve sınırlar konusunda al-ver olacak. Bu görüşme, anlaşma yapmak için hazırlanacak ikinci görüşmenin öncülü. "