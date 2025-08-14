Putin-Trump görüşmesinin detayları belli oldu ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın Alaska'da yapacakları görüşme TSİ 22.30'da başlayacak. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, baş başa görüşmede sadece çevirmenler olacak ve görüşmenin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek

Habertürk / Reuters Giriş: 14.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:28 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL