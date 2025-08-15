New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı Mamdani TIME kapağında

New York'ta Demokrat Parti'nin belediye başkanı ön seçimlerini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani, ünlü TIME dergisinin kapağına taşındı ve dergiye geniş bir röportaj verdi.

New York'ta son aylarda adından en çok söz ettiren siyasi figürlerden biri olan Demokratik Sosyalist Zohran Mamdani, hem New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli Belediye Başkanı hem de Uganda doğumlu, ABD vatandaşlığını 2018 yılında alan bir isim. Mamdani, kısa sürede yerel siyasetten ulusalararası arenaya uzanan dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

33 yaşındaki genç siyasetçi, sekiz ay önce New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan bir milletvekiliyken, bugün belediye başkanlığı yarışının en tanınan adaylarından biri olarak görülüyor. Bu hızlı yükseliş, hem büyük bir halk desteğini hem de yoğun eleştirileri beraberinde getirdi.

Mamdani'nin sokakta gördüğü ilgi, politik kariyerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, siyasi duruşu ve açıklamaları sebebiyle zaman zaman sert eleştirilerle, hatta antisemitik söylemlerle karşılaştığı da oluyor. Ancak TIME'a verdiği röportaja göre, Mamdani bu tepkilerin popülaritesini gölgelemesine izin vermiyor.

Mamdani'nin seçim kampanya stratejisinin merkezinde "çevirisiz siyaset" anlayışı bulunuyor. Mamdani, politik mesajların karmaşık jargonlarla, bürokratik ifadelerle ya da akademik dille sunulmasına karşı çıkıyor. Bunun yerine, halkın kendi yaşamından ve mücadelesinden izler bulabileceği, doğrudan anlaşılır bir dil kullanıyor. Bu yaklaşımı, siyaset ile toplum arasında samimi ve güçlü bir bağ kurmanın anahtarı olarak görüyor. Kendisi bunu şu sözlerle ifade ediyor: "Politikanın en önemli tarafı, insanların kendi mücadelelerini kampanyanda görebilmesidir. Siyaseti okuduğunuzda, hayatınıza nasıl dokunduğunu anlamanız gerek." "SİYASET İNSANLARIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN ADIMLARLA İLERLEMELİ" Mamdani, bu bakış açısıyla yalnızca politik vaatlerde bulunmuyor; halkın gündelik sorunlarını doğrudan hedefleyen somut çözümler üretiyor. Ulaşım, barınma, göçmen hakları ve ekonomik eşitsizlik gibi konularda geliştirdiği projeler, kampanyasının temel dayanak noktalarını oluşturuyor. Ona göre siyaset, soyut ideallerden çok insanların günlük hayatına dokunan pratik adımlarla ilerlemeli. Röportajda Mamdani, klişelere sığdırılamayacak bir siyasi figür olarak tanımlanıyor. Hem idealist hem de pragmatik yönleriyle öne çıkan genç siyasetçi, enerjisi ve güçlü hitabetiyle dikkat çekiyor. Seçmenlerle birebir temas kurması, sahada aktif olarak bulunması ve farklı toplumsal kesimlerle doğrudan iletişim geliştirmesi, onu klasik politikacı imajından ayırıyor. Bu yönüyle, yalnızca vaatler sunan değil, halkın yanında duran bir aktör izlenimi veriyor.