        Memur-Sen'den zam açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur-Sen'den zam açıklaması

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor. Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı" açıklamasında bulundu

        Giriş: 15.08.2025 - 13:28 Güncelleme: 15.08.2025 - 13:33
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın devam eden memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!

        Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.

        -Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı.

        -Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.

        Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.

        #TeklifYenilensin , takvime uyulsun talebimiz karşısında Sn.Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz."

        İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

        İşveren tarafı ilk olarak 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

