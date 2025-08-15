Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı

MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde Turka markası ile işletmeye başlayacağını duyurdu. 15 Ağustos 2027’de başlayacak bu dönemde Turka, Türkiye’de 2007’den beri oluşturulan araç muayene kültürünü geliştirerek, otomasyon ağırlıklı bir yapı kurmayı, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konularında da farklılaşmayı hedefliyor.

Turka’nın üst düzey yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özdemir Göktaş ile başta kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik olmak üzere, Turka’nın yeni nesil araç muayene sürecindeki öncelikli hedefleri paylaşıldı.

KADIN ÇALIŞANLARA HEM SOSYAL HAYATTA HEM DE ÇALIŞMA HAYATINDA DESTEK

Türkiye genelindeki istasyon sayısını artırarak 249 istasyona çıkaracak olan Turka’nın hedefleri arasında, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurmak yer alıyor. Turka, kadın araç sahiplerini de rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre kadınların araç muayene sırasında uzun süre beklemesinin önüne geçmek için, hatlardan birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek şekilde altyapıyı düzenlemek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kurulacak olan Turka Akademi’de sistematik olarak kadınlara yönelik mesleki gelişim ve eğitim programlarıyla sertifikalı yetişmiş personel tedariği desteklenecek. Çalışma ortamları, iş sağlığı ve güvenliği standartları doğrultusunda, kadın ergonomisine uygun şekilde oluşturulacak.