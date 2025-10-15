Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk sinemasının 'Kötü adamları' 41 yıl sonra buluştu

        Türk sinemasının 'Kötü adamları' 41 yıl sonra buluştu

        Türk sinemasının 'Kötü adamları'; Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 41 yıl sonra buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kötü adamlar' buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yapımcılığını; Content Turkey ile 6. His’in üstlendiği, yönetmenliğini; Orçun Benli’nin yaptığı komedi dolu macera filmi 'Mitoloji Mafyası', 21 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaryosunu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli yazdı.

        Coşkun Göğen
        Coşkun Göğen

        Başrollerini; Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in paylaştığı 'Mitoloji Mafyası'nda ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Eray Özbal, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Faruk Peker, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        Nuri Alço
        Nuri Alço

        Türk sinemasının unutulmaz kötü karakterlerini canlandıran Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984'te çekilen 'Kayıp Kızlar' filminden 41 yıl sonra 'Mitoloji Mafyası' ile yeniden bir araya geliyor. Bu üçlüye Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Faruk Peker de katılıyor.

        Eray Özbal
        Eray Özbal
        REKLAM

        İki beceriksiz hırsız 'Peker' (Burak Serdar Şanal) ve 'Ati' (Anıl Çelik), çaldıkları antik heykelin içinden binlerce yıldır hapsolmuş olan 'Priapos’u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla serbest bırakır. 'Priapos', özgürlüğü karşılığında onlara bir dilek hakkı vaat eder. Ancak Priapos’u ait olduğu yere götürmek için çıktıkları yolculuk; tarihi eser kaçakçıları, mafya babaları ve türlü engellerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşür.

        Mustafa Üstündağ
        Mustafa Üstündağ

        Film, İstanbul’un tarihi bölgelerinde ve Çanakkale Geyikli’nin doğal güzelliklerinde çekildi. Özellikle Kazdağları ve antik mağaralarda yapılan çekimler, filme farklı bir atmosfer kazandırdı. Yönetmen Orçun Benli, mekan seçiminde hikâyenin ruhunu yansıtacak doğal alanları tercih ettiklerini belirtiyor.

        Coşkun Göğen
        Coşkun Göğen
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Coşkun Göğen
        #Nuri Alço
        #Eray Özbal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim