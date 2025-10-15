Türk sinemasının 'Kötü adamları' 41 yıl sonra buluştu

Yapımcılığını; Content Turkey ile 6. His’in üstlendiği, yönetmenliğini; Orçun Benli’nin yaptığı komedi dolu macera filmi 'Mitoloji Mafyası', 21 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaryosunu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli yazdı.

Coşkun Göğen

Başrollerini; Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen’in paylaştığı 'Mitoloji Mafyası'nda ayrıca Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Eray Özbal, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Faruk Peker, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Nuri Alço

Türk sinemasının unutulmaz kötü karakterlerini canlandıran Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984'te çekilen 'Kayıp Kızlar' filminden 41 yıl sonra 'Mitoloji Mafyası' ile yeniden bir araya geliyor. Bu üçlüye Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Faruk Peker de katılıyor.

Eray Özbal

İki beceriksiz hırsız 'Peker' (Burak Serdar Şanal) ve 'Ati' (Anıl Çelik), çaldıkları antik heykelin içinden binlerce yıldır hapsolmuş olan 'Priapos’u (Coşkun Göğen) yanlışlıkla serbest bırakır. 'Priapos', özgürlüğü karşılığında onlara bir dilek hakkı vaat eder. Ancak Priapos’u ait olduğu yere götürmek için çıktıkları yolculuk; tarihi eser kaçakçıları, mafya babaları ve türlü engellerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşür.