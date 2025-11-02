Habertürk
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Obama'nın Mamdani'yi telefonla arayarak kampanyasını övdüğü belirtildi | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Obama'nın Mamdani'yi telefonla arayarak kampanyasını övdüğü belirtildi

        New York Times'ın haberine göre, eski ABD Başkanı Obama, New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı olan Demokrat partili Mamdani'yi telefonla arayarak kampanyasını övdü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Obama'nın Mamdani'ye "seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi" dediği aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:39
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani’yi arayarak seçim kampanyasını övdüğü belirtildi.

        New York Times’ın görüşmeye tanık olan iki kişiye dayandırdığı haberine göre, Obama dün Mamdani'yi telefon ile aradı.

        New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani

        Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Obama’nın, Mamdani’nin seçim kampanyasını övdüğü ve "seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi" dediği aktarıldı.

        Obama ve Mamdani'nin daha sonra yeni yönetim kadroları oluşturma ve şehirdeki uygun fiyatlılık gündemini yerine getirebilecek bir mekanizma kurmanın zorlukları hakkında konuştukları belirtildi.

        Mamdani'nin eski başkana telefon görüşmesi için teşekkür ettiği ve ikilinin, Mamdani'nin seçimi kazanması durumunda Washington’da yüz yüze buluşmayı planladığı ifade edildi.

        Obama, Mamdani’ye şu ana kadar kamuya açık şekilde resmen destek vermeyen Demokrat Partili isimler arasında yer alıyor.

        New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Partinin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

        Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

        33 yaşındaki Zohran Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

        Erken oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak.

