Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Karı koca çiftin trajik sonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin trajik sonu!

        Manisa'nın Kula ilçesinde, yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Ahmet Özen ve aynı yaştaki eşi Ayşe Özen ise ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 08:15 Güncelleme: 04.11.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki otomobil, Kula ilçesinde kontrolden çıktı.

        OTOMOBİL SAVRULUP TAKLA ATTI

        DHA'daki habere göre Özen’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak takla attı. Otomobil sürücüsü Özen ile yanında bulunan eşi Ayşe Özen ağır yaralandı.

        KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

        Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özen ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

        Ahmet Özen ve eşi Ayşe Özen, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı