Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifade verecek
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun İBB "yolsuzluk" soruşturması kapsamında "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
“Yolsuzluk” ve “casusluk” soruşturmaları kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu soruşturmaya dahil oldu.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEKLER
Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “Rüşvet” ve “Suç Gelirlerini Aklama” suçlarından “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.
Savcılık iki ismin ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazdı. İfade işlemleri emniyette gerçekleşecek.