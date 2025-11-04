Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifade verecek | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifade verecek

        Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun İBB "yolsuzluk" soruşturması kapsamında "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 04.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:57
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        “Yolsuzluk” ve “casusluk” soruşturmaları kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu soruşturmaya dahil oldu.

        ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEKLER

        Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “Rüşvet” ve “Suç Gelirlerini Aklama” suçlarından “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.

        Savcılık iki ismin ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazdı. İfade işlemleri emniyette gerçekleşecek.

