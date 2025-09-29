Kerem Bürsin, Meryl Streep'in yanında defile seyretti

'Şeytan Marka Giyer' adlı yapımın devam filminin çekimleri İtalya'da sürerken, başrol oyuncusu Meryl Streep, Milano Moda Haftası'nda defile seyretti. Bu, Streep için sıradan bir defile daveti değildi.

Devam filminde yeniden 'Miranda Priestly' karakterine hayat veren Oscar'lı oyuncu, Milano Tiyatrosu'ndaki defilede en önde otururken, aslında karakterini canlandırıyordu.

Trençkot ve güneş gözlüğüyle, filmde sanat yönetmenini canlandıran Stanley Tucci ile birlikte tiyatroya giren Meryl Streep, aslında filmde kullanılacak bir sahneyi çekiyordu. İtalyan şarkıcı Patty Pravo'nun müziğiyle podyumda gerçekleştirilen gösteri boyunca Streep, 'Miranda Priestly' olarak Tucci ile istişare etti ve modeller geçerken bakışlarını podyuma yöneltti.

En ön sırada, Meryl Streep'in iki sıra yanında, geçtiğimiz günlerde Melisa Sabancı Tapan'dan ayrılan oyuncu Kerem Bürsin oturuyordu. Bursin, tıpkı Streep gibi podyumdaki modelleri dikkatle inceleyerek gösterinin başarısını alkışladı.

Anna Wintour

'Şeytan Marka Giyer' serisinde Vogue'un şef editörü Anna Wintour'ı canlandırdığı düşünülen Streep'in defilede Anna Wintour ile karşılıklı oturması da dikkat çekti.