Okan Buruk'tan Liverpool'a gözdağı: Taraftarımızla birlikte başaracağız!

ROLAND SALLAI AÇIKLAMASI

Soru: Rolland Sallai, sağda solda savunmada oynadı. Santrfor olarak da oynadı. Daha önce onun gibi bir oyuncuyla karşılaştınız mı?

Okan Buruk: Roland oyuncu ve kişilik olarak mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde yüzünü yapıyor. Ondan çok mutluyum. Milli takım performansını biliyorduk. Sağ bek mevkisinde yeni bir opsiyon oldu, çok önemli. Bu bizim için çok sevindirici.