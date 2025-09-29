Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

"HALI SAHA TOPÇUSU GİBİ"

Engin Verel: "Hocayı eleştirmeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Bence Tedesco'dan çok giden hocayı ve giden yönetimi sorgulamak lazım. Mourinho hem Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle oyuncular aldırdı, hem de çekip gitti. Nene diye bir oyuncu var, pilli bebek gibi. Halı saha topçusu. Talisca yaz konserlerindeki başarısını, kış konserlerinde tekrar edecek gibi görünmüyor." [Akşam]