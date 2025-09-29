Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi
"TESİR ALTINDA KALIYOR"
Erman Toroğlu: "Sadettin Saran başkanlığı neden kazandı? Ali Koç’un büyük hatalarından. Yoksa esamesi okunmazdı. Peki bu teknik adamı ve futbolcuları kim aldı? Ali Koç yönetimi. O zaman sen başkan oluyorsan bir şeyleri değiştireceksin. Tabii ki akıllıca, telaşla değil. Dinleyeceksin, ekibin iyi olacak, neşteri öyle vuracaksın. Tedesco’nun dün akşam kafası karışıktı, rahat değildi. O atlaması, zıplaması yoktu. Haliyle tesir altında kalıyor." [Sözcü]
"HALI SAHA TOPÇUSU GİBİ"
Engin Verel: "Hocayı eleştirmeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Bence Tedesco'dan çok giden hocayı ve giden yönetimi sorgulamak lazım. Mourinho hem Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle oyuncular aldırdı, hem de çekip gitti. Nene diye bir oyuncu var, pilli bebek gibi. Halı saha topçusu. Talisca yaz konserlerindeki başarısını, kış konserlerinde tekrar edecek gibi görünmüyor." [Akşam]
"HÜSRAN KAÇINILMAZ OLUR"
İlker Yağcıoğlu: "Nene, Kerem, Talisca ve En-Nesyri, sahada adeta silik gözüktüler. Bu kadar etkisiz bir ön bölgeyle oyun ister istemez tıkanıyor, rakip savunmalar zorlanmadan çözüm üretebiliyor. Dünkü görüntüsüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor. Bireysel yetenekler değil gösterilen mücadele ve takım olgusu belirleyici olur. Bu tablo değişmezse, sezon sonunda hüsran kaçınılmaz olur." [Takvim]
"SAMANDIRA'DA DALGALAR BÜYÜK"
Gürcan Bilgiç: "Gökhan Gönül'ün denklemden çıktığı, Fred, Szymanski veya İrfan Can gibi ağır topların on bir hesabından düştüğü bir ortam var. Samandıra'da dalgalar büyük. Bu galibiyet, rüzgarı biraz hafifletir." [Sabah]
"ÖVGÜYÜ HAK EDEN YOK"
Ahmet Çakar: "Fenerbahçe kötü oynadığı, futbol adına ortaya bir şey koyamadığı maçı kazandı. Çünkü kazanmak zorundaydılar. Kazanamadıkları takdirde, kaos daha da büyüyecek, belki de eylül ayının son günlerinde lig bitecekti. Önce şunu söyleyelim; Fenerbahçe'de övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yok. Ruhsuzlar… Yapışık oynamıyorlar… Çabuk olamıyorlar…. Dönen topları kazanamıyorlar… " [Sabah]
"KEREM'E GEREKLİ OLAN BU"
Bülent Timurlenk: "En-Nesyri, Dzeko gibi duvar olabilen bir santrfor değil, Talisca da topu alıp yüzünü kaleye dönmek dışında takım oyununda yok ve Kerem'e gerekli olan işte bu al-ver'i yapacak duvarlar." [Sabah]
"FENERBAHÇE NEFES ALDI"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe ikinci yarı daha iyi bir oyun sergilerken, Antalyaspor ceza sahasına 26 kez girdi. 19 şut attı. Sarı-Lacivertli oyuncular tek tek ele alındığında üst düzeyde oldukları bir gerçek. Tek sorun mental olarak uyumsuzluk ve koordinasyon. Takım olmayı başardıklarında işleri kolaylaşacak. Alınan galibiyet ilaç gibi geldi diyebiliriz. 3 puana çok büyük ihtiyaç vardı. (Habertürk)