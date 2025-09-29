Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!

        İstanbul'da, Özbekistan uyruklu 33 yaşındaki Kholımakhon Odılovna Akmadova adlı kadın, boğazı kesilmiş halde bulundu. Çevresi tarafından Züleyha E., olarak bilinen Akmadova'nın katil zanlısının Özbekistan uyruklu Akmaljon R.S. olduğu saptandı. Olaydan sonra yurt dışına kaçan zanlı Özbekistan'da yakalandı. Genç kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli cinayeti itiraf etti

        Giriş: 29.09.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:19
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        İstanbul'da, Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde bir evde yaşayan ve adının Züleyha E. olarak bildiği kadından haber alamayan arkadaşı durumu ev sahibine bildirdi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

        Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Züleyha E. olarak bilinen Özbekistan uyruklu kadının, 33 yaşındaki Kholımakhon Odılovna Akmadova olduğu tespit edildi.

        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ŞÜPHELİ

        Genç kadının evinin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarının görüntüleri inceleyen cinayet dedektifleri, önemli bir görüntüye ulaştı. Eve gelip gidenlerden bir kişinin, 20 Eylül günü binadan çantasıyla çıktığını gördü. İncelenen görüntülerde bu kişinin Özbekistan uyruklu 46 yaşındaki Akmaljon R.S. olduğu saptandı. Şüphelinin genç kadının erkek arkadaşı olduğunu belirlendi.

        ÖZBEKİSTAN’DA YAKALANDI

        Yapılan takiplerde şüphelinin olaydan sonra Özbekistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cinayet dedektifleri Özbekistan Konsolosluğu ile irtibata geçti. Bilgi aktarımı üzerine şüpheli Akmaljon R.S., 2 gün önce Neval’de Özbekistan polisi tarafından yakalandı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Yakalanan şüpheli polise cinayeti itiraf etti. Şüpheli Akmaljon R.S., polise verdiği ifadesinde olay sırasından alkollü olduklarını, daha öncesinde de maktulün zanlıyı görmek için Türkiye’ye 1 kez gelip döndüğünü, maktulün kendisini tahrik ederek şantaj yaptığını ve para istediğini anlatttı. Akmaljon S., cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

