Mardin'de kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.

YANMIŞ CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

DHA'daki habere göre yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.