"Hamas hızlı hareket etmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamayı geçici olarak durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Trump, hızlı hareket edilmesi gerektiğini söylerken "Herkese âdil davranılacak." diye konuştu.

ABD Başkanı, hızlı hareket edilmemesi durumuna ilişkin olarak "Yoksa bütün bahisler iptal olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın yanıtı sonrası yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı barışı kabul ettiğine inandığını bildirmişti.

Trump, İsrail'den bombalamayı durdurmasını istemiş; bu sayede esirleri alabileceklerini söylemişti.

Hamas, İsrail'in çekilmesi ve ateşkesin sağlanması için Donald Trump'ın Gazze planını kabul ettiklerini duyurmuştu.

Hamas, Gazze'nin geleceğine dair ulusal bir karar verilmesi gerektiğini işaret ederken, Gazze'yi Filistinlilerden oluşacak teknokrat bir hükümetin yönetmesini kabul ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın barışa hazır olduğunu tekrardan gösterdiğini ifade ederken, "Hamas'ın, Sayın Trump’ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." şeklinde konuştu.