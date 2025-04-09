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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hale Akbaş Poyraz'ı katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş! | Son dakika haberleri

        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!

        Antalya'da, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi, 39 yaşındaki eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren 56 yaşındaki Abdullah Poyraz'ın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede, Abdullah Poyraz'ın, kıskandığı için eşinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:20
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        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
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        Antalya'da olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

        İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz (39) ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz (56) arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

        HALE'Yİ ENSESİNDEN VURMUŞ

        Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        4 ÇOCUĞU KORUMA ALTINDA

        Hale Akbaş Poyraz'ın 15'inci yaş gününe giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.

        EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

        Abdullah Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı.

        Maktulün ilk eşinden kızı Rojbin A., annesinin Abdullah Poyraz ile sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştığını, bir otelde çalışan annesinin, Poyraz tarafından işten çıkartıldığını belirtti. Abdullah Poyraz'ın, kıskandığı için annesinin cebine dinleme cihazı yerleştirdiğini belirten Rojbin A., sanığın takıntılı tavırlar sergilediğini de ifade etti.

        Olay günü sanığın annesine küfür ve hakaret ettiğini söyleyen Rojbin A., gün içinde iş görüşmesine gittiği esnada kardeşinin aramasıyla annesinin öldüğünü öğrendiğini söyledi. Sanık Poyraz, Hale Akbaş Poyraz ile 2011 yılından beri birlikte yaşadıklarını, 2023 yılında resmi nikah kıydıklarını, eşiyle aralarında geçimsizlik yaşadıklarını, eşinin sürekli telefonla konuştuğunu, kendisinden gizli işler yaptığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıklarını kaydetti.

        "BENİ ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM"

        Eşinin bir otelde çalışmaya başladıktan sonra tavırlarının değiştiğini belirten Abdullah Poyraz, “2021 yılının Ağustos ayında münasebetimiz tamamen kesildi. Fiziki görünüşümle dalga geçerek beni rencide etmeye başladı. 2023 yılında birkaç kez işi bırakmasını istedim. Zira beni aldattığından şüpheleniyordum.

        "SES KAYIT CİHAZI KULLANDIM"

        İspat amaçlı internetten aldığım ses kayıt cihazını dahi kullandım. Uzun süre intihar etmeyi düşündüm ancak çocuklarım nedeniyle vazgeçtim. Olaydan birkaç gün önce konuşmamaya başladık. Olay günü kendisiyle tartıştık. Bana hakaret etti. Evimde bulunan silahla yakın mesafeden kafasına doğru bir el ateş ettim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

        3 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

        Olay günü evde bulunan ve Abdullah Poyraz'a ait olduğu iddia edilen notlarda ise maktulle yaşadığı sıkıntıları, kendisine hakaretler ettiğini ve çocuklarından özür dilediğini yazdığı belirtildi.

        Abdullah Poyraz'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet ile ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Poyraz'ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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        #Hale Akbaş Poyraz
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