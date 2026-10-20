Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çırağını demir sopayla dövdü! Tuvalete kilitleyip temizlik yaptırdı! Berber şiddeti

        2 çırağını demir sopayla dövdü! Tuvalete kilitleyip temizlik yaptırdı! Berber şiddeti

        Niğde'de, 2 çırağını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber Sercan Güçlü, yeniden gözaltına alındı. Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Niğde'de olay, 17 Ekim’de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi.

        Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi Sercan Güçlü ile tartıştı.

        DEMİR SOPA VE TAHTA SÜPÜRGEYLE DÖVDÜ

        DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmanın ardından Sercan Güçlü iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.

        AİLELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip Güçlü'den şikayetçi oldu.

        REKLAM

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI

        Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber Güçlü, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon

        İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        #Niğde
        #Niğde Haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü