2 çırağını demir sopayla dövdü! Tuvalete kilitleyip temizlik yaptırdı! Berber şiddeti
Niğde'de, 2 çırağını demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan berber Sercan Güçlü, yeniden gözaltına alındı. Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Niğde'de olay, 17 Ekim’de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi.
Erkek kuaföründe çıraklık yapan Y.E.D. (15) ile arkadaşı, işletme sahibi Sercan Güçlü ile tartıştı.
DEMİR SOPA VE TAHTA SÜPÜRGEYLE DÖVDÜ
DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmanın ardından Sercan Güçlü iddiaya göre, 2 çırağı demir sopa ve tahta süpürge sapıyla dövdükten sonra tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorladı.
AİLELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Çıraklar, temizliği bitirdikten sonra eve giderek durumu ailelerine anlattı. Çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alan aileleri, polise gidip Güçlü'den şikayetçi oldu.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sercan Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine berber Güçlü, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Güçlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.