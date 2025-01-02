Çin'den gelen araca yüzde 50 vergi

Çin menşeli otomobillere getirilen ek vergi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çin'den ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara uygulanan yüzde 40 ek gümrük vergisi artık yüzde 50 oranında uygulanacak. Söz konusu karar 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara uygulanan yüzde 40 ek vergi oranında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

2023'TE ELEKTRİKLİLER İLE BAŞLAMIŞTI Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler, 2023'te sadece elektrikli otomobiller özelinde yüzde 40 olarak uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu karar, Temmuz 2024'te Çin'den ithal edilen benzinli ve hibritte olmak üzere tüm yakıt türlerindeki araçları kapsayacak şekilde genişletildi. REKLAM Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameye göre, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan ek vergi oranını araçların teknolojisi belirleyecek.

Öte yandan, Türkiye'ye yatırım kararı alan Çinli markalar ise ek gümrük vergisi uygulamasından muaf olacak. Bu kapsamda, Manisa'da fabrika kurma hazırlıklarına devam eden BYD'nin otomobilleri, Çin'den ek gümrük vergisine maruz kalmadan Türkiye'ye getirilmeye devam edilebilecek. ÇİNLİ FİRMA MISIR'A GİTTİ Çinli otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi oranının artırılmasından günler önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye'ye yatırım yapması beklenen Çinli SAIC bünyesindeki MG, Mısır'da fabrika açacağını duyurdu. Mısır'da yeni nesil MG 5 modelini üretecek şirket, ilk etapta yılda 50 bin araç üretme taahhüdünde bulundu. MG'nin Mısır'daki fabrikasında ileride elektrikli ve hibrit modeller de üretilecek. Fabrikanın yıllık kapasitesinin ise 100 bin adede yükselmesi bekleniyor.