Otomotiv sektöründe ABD alarmı

Kasım 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, ABD'nin yeni yönetimden otomotiv üreticilerine yönelik beklenen 'korumacı' kararlar gelmeye başladı.

Öyle ki, Başkan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulaması başlattı. Bu uygulama her ne kadar sonradan 1 ay süre ile ertelense de, ABD pazarında varlık gösteren birçok otomobil markası şimdiden planlarını yeni tarifeye göre güncellemeye başladı.

Trump, söz konusu adımın 'kısa dönemli bir düzenleme' olduğunu, Amerikan otomobil üreticilerine zarar vermemek adına bu adımın atıldığını söylese de, hangi otomobil üreticilerinin ABD'nin yeni gümrük vergilerine tabi olacağı henüz net değil.

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Öyle ki, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den önceki hafta yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da üretilen araçların ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerinden büyük ihtimalle muaf tutulacağı bildirildi.

Fakat, Volkswagen Grubu'nun ana markası Volkswagen haricinde grubun ABD'de faaliyet gösteren diğer markaları Audi ve Porsche'nin ABD'de üretim üssü yok. Volkswagen'in de ABD'deki satışlarının önemli bir bölümü Meksika'daki fabrikada üretilen araçlardan oluşuyor. Dolayısı ile, Alman otomobil üreticisinin Trump'ın vergilerinden nasıl kaçacağı şimdiden ayrı bir merak konusu.

BMW'DEN 'PAHALILIK' TEPKİSİ

Bir diğer Alman otomobil markası BMW de, Trump'ın yeni kararlarından olumsuz etkilenecek şirketler arasında bulunuyor. Öyle ki, BMW kaynakları şirketin Kuzey Amerika'da üretilen araçlarının ticaret anlaşmasının kurallarına uymadığını ve bunun da yüksek vergilere maruz kalmak anlamına geldiğini vurguluyor.

BMW'den ismi açıklanmayan bir şirket sözcüsü, Alman markanın ABD'deki satışlarının yaklaşık yüzde 10'unun Meksika'dan ithal edildiğini bildirdi. Reuters'a konuşan sözcü, "Sonuç olarak, müşterilere zarar veriyorlar, ürünleri daha pahalı ve daha az yenilikçi hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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2024'te Türkiye pazarından çıkan Japon otomobil üreticisi Mazda ise, Trump'ın kararlarına rağmen iyimserliğini koruyor. Mazda'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 30 gün boyunca Meksika'da üretilen Mazda3 ve CX-30'un tarifelere tabi olmayacağına inanıyoruz, ancak yönetimden nihai ve kesin bir rehberlik de bekliyoruz" denildi.