Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.281,89 %0,27
        DOLAR 49,1449 %0,10
        EURO 55,3750 %0,10
        GRAM ALTIN 6.608,44 %0,24
        BITCOIN 85.882,00 %1,51
        FAİZ 39,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,70 %0,44
        GBP/TRY 64,9806 %0,07
        EUR/USD 1,1259 %0,13
        BRENT PETROL 101,36 %-0,20
        ÇEYREK ALTIN 10.804,80 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik düzenlemelerinin bankaların likidite yönetimini güçlendireceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) KOBİ kredileri ve Türk lirası zorunlu karşılıklara yönelik adımlarıyla, bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirdi.

        Şimşek, NSosyal hesabından, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.

        Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "KOBİ kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TCMB
        #mehmet şimşek
        #KOBİ
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        "ABD Körfez'e Patriot gönderiyor"
        "ABD Körfez'e Patriot gönderiyor"
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
        Kadınların cepleri bir zamanlar çantalardan büyüktü!
        Kadınların cepleri bir zamanlar çantalardan büyüktü!