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        Haberler Gündem 3. Sayfa MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında, "MHK Soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilmiş, geçtiğimiz salı günü yapılan operasyonla zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan dün gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

        Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

        Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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        YASİN KOL GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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        7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        MHK Başkanı ve 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan dün gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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