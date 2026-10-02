İstanbul Beykoz'daki Çubuklu Mahallesi'nde, 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı (35), barışma bahanesiyle bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un (38) evine gitti.

BEŞ YERİNDEN BIÇAKLA AĞIR YARALADI

DHA'daki habere göre ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fethi Şancı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava dün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fethi Şancı'nın hazır bulundurulduğu duruşmaya Aysel Karakoç’un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI, AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu söyledi. Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği sırada Aysel Karakoç’un kardeşleri ve annesi sanığa saldırdı. Jandarma ve güvenlik personelinin araya girmesiyle dışarı çıkarılan Karakoç'un 2 kardeşi hakkında 4 gün disiplin hapsi kararı verilirken, annesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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"İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fethi Şancı’yı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

5 GÜN ÖNCE KISKANÇLIK KAVGASI

İddianamede olaydan 5 gün önce eğlendikleri mekanda Karakoç’u kıskanan Şancı’nın maktulle tartıştığı, aradan geçen sürede öldürme kararından vazgeçmeyerek eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

RESTORANDA DA ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜ

Şancı’nın yemek yedikleri restorandan bir bıçak alarak öldürme niyetini önceden oluşturduğu, ancak Karakoç’un evinde bulduğu daha elverişli başka bir bıçakla cinayeti işlediği ifade edildi.

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DUBAİ'YE KAÇMAK İÇİN BİLET ALDI

Sanığın olayın ardından Dubai’ye kaçmak amacıyla uçak bileti aldığı kaydedilen iddianamede, Şancı’nın ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.