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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'nin 25. yıldönümü etkinliklerinde "Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25. yılımızı büyük gururla idrak ediyoruz. Çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu güzelliği yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıldönümü, ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:22 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuşuyor

        "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Başkent Millet Bahçesinde düzenlendi.

        Title

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye kalbi selamlarımı gönderiyorum. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek millet bahçemizi hınçahınç dolduran kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın, dostluğumuz, yol arkadaşlığımız ebedi olsun, daim kalsın.

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        Sevgili gençler, bugün çok özel. Bugün çok özel, tarihi bir gün. 25. yılımızı büyük gururla idrak ediyoruz. Çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu güzelliği yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıldönümü, ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu harekete gönlünü veren, yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan, yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

        “25 YILDIR HEYECANLARIYLA PARTİMİZE RENK KATAN AK GENÇLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

        Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza meclis üyelerimize, mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti Kadın Kolları'nın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

        DEVLET BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

        Belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde milletimizin istikbali uğrunda yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.

        "SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİLDİR DEDİK"

        25 yıl için pekçok kardeşimize fani dünyadan, ebedi aleme uğurladık, bugün onlara bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad mekanını cennet eylesin. AK Parti 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği gibi günlerde yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Buradan çıkış yolu var dedik. Bizim reçetimiz, çözüm önerilerimiz, umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı aydınlığa açık dedik.

        "EKONOMİ, SAĞLIK, EĞİTİM, ULAŞTIRMADA TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARI, PROJELERİNİ KAZANDIRDIK"

        Yeter söz de karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik milletimizin teveccühü ile tek başımıza iktidara geldik. Yapamazlar dediler, yaptık hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğlattık. Türkiye'nin özgüvenini yükselttik. Siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, eser ve hizmet siyasetimizle, yatırım ve girişimcilikle, Türkiye merkezli gelecek tasavvuru ile çözüm ürettik. Ekonomi, sağlık, eğitim, ulaştırmada tarihin en büyük yatırımları, projelerini kazandırdık. Topladığımız kaynakları milletimiz için, ülkemizi büyütmek, kalkındırmak için kullandık.

        "MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON 600 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

        Eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, iç işlerine 3 trilyon lira, çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür turizme 11 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibarıyla dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.

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