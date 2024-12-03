Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!

        Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçime gidiyor... Siyah-beyazlıların başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından saat 17.30'da açıklamalarda bulunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

        Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceğini açıklayan yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda olağanüstü seçim kararı aldı.

        Alınan flaş karar sonras siyah-beyazlı kulübün 1 ay içinde yeni başkanını seçmesi bekleniyor.

        Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından saat 17.30'da açıklamalarda bulunacak.

        BEŞİKTAŞ'TA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR

        * Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

        * 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı.

        REKLAM

        * Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

        * Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

        * Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

        * Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

        * Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

        * Futbol A.Ş.'nin başına Hüseyin Yücel getirildi. Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın da Futbol A.Ş'deki görevlerine devam edeceği açıklandı.

        * Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.

        * Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından da istifa etti.

        * Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve Mayıs 2025'teki olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.

        * Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun ilk icraatı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırmak oldu. Hollandalı teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

        * Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

        * Daha önce mayıs ayındaki olağan genel kurula kadar görevde kalacaklarını açıklayan siyah-beyazlı yönetim, flaş bir karara imza atarak olağanüstü seçim kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Kadın öğretmenin ağabeyi okulu bastı! İki öğretmeni darp etti!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu